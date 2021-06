A 46 éves televíziós műsorvezető, bevallotta, hogy már egyáltalán nem tartja fontosnak azt, hogy hogyan ítélik meg őt az emberek. Ám azt sem titkolja, hogy korábban meglehetősen kellemetlen napokat okoztak neki a negatív, gyűlölködő kommentek.

"Mi, emberek, szívesen ítélkezünk, skatulyázzuk be a másikat, és sokat foglalkozunk azzal, ki mit gondol rólunk. Én is ilyen voltam, fiatalabb koromban frusztrált, kinek mi a véleménye rólam, de ma már nem érint meg. Túl sok energiát és időt vesz el ugyanis. Beszélgettem már erről a lányommal is, akit arra nevelek, biztatok, hogy ne másoknak, hanem saját magának akarjon megfelelni. Ne ítélkezzen, inkább gondoljon arra, hogyan esne ez neki fordított helyzetben" - mesélte Anita a Best magazinnak.