A 73 éves színész csak ritkán beszél a házasságáról, ám egy ötvenedik házassági évforduló kapcsán mégis örömmel osztott meg magánéleti titkokat.

"A szerelem nem állandó dolog, ami lobog ötven éven át, ilyet még egyetlen költő sem írt le. Az viszont fontos, hogy tudjunk beszélgetni. Nekünk Jutkával ötven éve mindig van miről. Aztán benne 100 százalékosan megbízom, tudom, soha nem árulna el, soha nem vágná a kést a hátamba. Kevés ilyen házaspárról, párról tudok" – mondta János a Best magazinnak. A színész azt is elárulta, hogy a felesége mellett két fantasztikus lányában is maximálisan megbízik, és mindig nagyon jó kapcsolatban volt a gyermekeivel.