A grill- és bográcsételeket szinte mindenki szereti, de valljuk be, hogy a nyár közepére már sokszor ránézni sem bírunk a rácson sült finomságokra. Ilyenkor jöhet a bogrács egy baráti összejövetel alkalmával, de itt sem kell leragadni a tipikus bográcsgulyásnál...



Bográcsos francia hagymaleves

Hisszük vagy sem az ikonikus francia hagymaleves is elkészíthető bográcsban, úgyhogy ha valami könnyedebb fogásra vágyunk a nyári melegben, ezzel is előrukkolhatunk a kerti partyn, ráadásul a vega ismerőseink is hálásak lesznek érte.



Hozzávalók (6 főre)

6 fej közepes hagyma

2 dl száraz fehér bor

3 l alaplé (legjobb a csirke, de ha tényleg akadnak vegetáriánusok a társaságban, akkor lehet zöldség is)

5 gerezd fokhagyma

20 dkg vaj

2 ek. liszt

2 ek. olívaolaj

ízlés szerint só, bors, szerecsendió

40 dkg reszelt sajt (opcionális)

4 bagett



Elkészítés

Az olaj és a vaj keverékét felhevítjük a bográcsban. A hagymákat félbevágjuk és félköríves, nem túl vékony szeletekre vágjuk. Beleszórjuk a bográcsba és addig pirítjuk, amíg kis színt nem kap. Ezután hozzáadjuk a zúzott fokhagymát, a sót, a borsot, a szerecsendiót, majd ráöntjük a bort is. Meghintjük a liszttel és apránként rálocsoljuk az alaplét. Pár percig forraljuk és már készen is van.

A sűrű levest tálakba vagy kisebb tálaló bográcsokba szedjük és pirított bagettel kínáljuk. Bár az eredeti francia hagymalevest egy vastag, pirított sajtréteg borítja, bográcsban ez nem annyira kivitelezhető, ám ettől még reszelt sajttal – amennyiben az étrendünk megengedi - megszórhatjuk a leves tetejét.

TIPP: A legvégén, mielőtt lehúzzuk a bográcsot a tűzről egy kevés tejszínnel is dúsíthatjuk a levest.



Áfonyás szarvaspörkölt bográcsban

Ha azonban nem elégszünk meg némi levessel és úgy érezzük, inkább valami igazán kiadósat ennénk, akkor jöhet egy jó vadpörkölt, amelyet némi gyümölccsel is megbolondíthatunk.



Hozzávalók (6 főre)

1 kg szarvashús

3 fej hagyma

5 evőkanál olaj (zsír is lehet)

4 gerezd fokhagyma

1 evőkanál pirospaprika

2 kis doboz vagy 1 nagy paradicsompüré

20 dkg aszalt vörös áfonya

2 dl vörösbor

3 dl áfonyalekvár

só, bors, néhány szem borókabogyó



Elkészítés

Az olajat vagy zsírt felhevítjük a bográcsban, majd beledobjuk a felkockázott hagymát és megdinszteljük. Ha már üveges, hozzáadjuk a darabolt húst és addig sütjük, amíg kérget nem kap. Ezt követően megszórjuk a paprikával és jól átforgatjuk, majd jöhet a zúzott fokhagyma és a sűrített paradicsom. Vigyázzunk, nehogy leégjen! Adunk hozzá néhány dl vizet és kissé előfőzzük, majd apránként rálocsoljuk a bort, sózzuk, borsozzuk, beletesszük a borókabogyót, végül pedig az áfonyát és a lekvárt. Ismét adunk hozzá pár deci vizet, de ne sokat, mert csak párolni akarjuk az ételt, nem főzni. Ügyeljünk rá, nehogy lekapjon, adjuk hozzá mindig apránként vizet, ha úgy látjuk, elfőtte a levét. Amikor a hús megpuhult szedjük tányérokra és friss kenyérrel, galuskával vagy dödöllével tálaljuk.

TIPP: Ha gondoljuk, a húst előző nap bepácolhatjuk kész fűszerkeverékbe, így még ízletesebb lesz az étel.



Édes puliszka bográcsban

Ha pedig valami édességet készítenénk bográcsban az sem lehetetlen, a puliszkát ugyanis eredetileg is ebben a főzték.



Hozzávalók (6 főre)

50 dkg kukoricadara

6 dl tej

9 dl víz

15 dkg vaj

só, cukor

20 dkg mazsola

opcionálisan: lekvár, kakaópor, fahéj, mák



Elkészítés

Öntsük össze a bográcsban a tejet, a vizet, rakjuk bele a mazsolát, és ízlés szerint sózzuk, cukrozzuk, majd adjuk hozzá a kukoricadarát és főzzünk belőle sűrű pépet. A keménységét vízzel szabályozhatjuk, így a puliszka lehet egészen sűrű vagy lágyabb is. Ha a dara megfőtt, a mazsola megpuhult, húzzuk félre a bográcsunkat és tegyük bele a vajat is. Szedjük tálakba és bolondítsuk meg némi lekvárral, kakaóporral, fahéjjal vagy mákkal.