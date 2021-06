Címlapra került Karikó Katalin a Wired magazin brit ki-adásának június számában. A lap igen közkedveltnek számít, a tudomány és a technológia eredményeiről számol be kéthetente. Az mRNS alapú vakcina megalkotóját pedig egy neves fotós, Platon örökítette meg, aki már rengeteg hírességet fotózott, köztük Vlagyimir Putyint, Donald Trumpot, Muhammad Alit vagy Sylvester Stallonet.

„Wired magazin júniusi számának a címlapján vagyok. A képet Platon, a híres brit fotós készítette, aki Putyintól Obamáig minden fontos embert lefotózott" – mesélte a Ripostnak Karikó Katalin.

Ráadásul nem is akárhol találkoztak, a fotós elment a kutató lakására.

„Én nem mentem el Platon New Yorkban található műtermébe, ezért ő jött el hozzánk az egész stábjával, és a házunk nappalijában rendezte be a stúdióját"