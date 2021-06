Az Exatlon Hungary győztese, Herczeg-Kiss Bálint nagyon büszkén emelte magasba Dominikán a győzteseknek járó trófeát. A Kihívók versenyzője attól függetlenül, hogy nagyon élvezte az elmúlt hónapokat, hiányoztak neki a szerettei, pláne a barátnője, akivel öt éve alkot egy párt.

„Elég fiatalon, 14 évesen jöttünk össze és azóta is töretlen a szerelem. Évfolyamtársak lettünk gimiben, de már előtte összejöttünk, amikor ő még csak általánosba járt. Először legjobb barátok voltunk, de a környezetünk már akkor sejtette, hogy ebből több is lesz. Nekünk ez elég későn esett le, de azóta is óriási a szerelem" – árulta el a Ripostnak Bálint.

„Az Exatlon után tényleg azt gondoljuk, hogy elképzelni se tudjuk az életünket egymás nélkül. Hivatalosan még nem lakunk együtt, de vélhetően augusztusban mindketten felköltözünk Kecskemétről Budapestre, és megkezdjük a közös életünket"

– újságolta széles mosollyal az arcán Bálint.