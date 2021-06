Különleges karaktert formált meg Détár Enikő, egy ikonikus mesefigura bőrébe bújt. A színésznő az Angelina Jolie által is alakított gonosz Demónává alakult át a HOT magazin kedvéért.

„Bevallom, nem láttam a filmet, de tudom, miről szól a történet. Sokszor az emberekben is azt keresem, hogy mitől válik valaki iriggyé vagy gonosszá. Nekem Demóna figurája nem egy l'art pour l'art gonosz, hanem olyan, aki érzi a hatalmát, van valami frusztrációja, és él is a hatalmával. Alapvetően senki nem születik gonosznak, aztán valahogy azzá válik; itt is az foglalkoztatott leginkább, hogy ez hogyan történhetett" – vélekedett Enikő, aki maga döntött úgy, hogy Demóna karakterét formálja meg.