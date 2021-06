Debreczeni Zita mindig híres volt tökéletes, karcsú alakjáról. A lombik miatti hormonkezelés és a szülés azonban az ő testén is nyomot hagyott. A modellként is tevékenykedő fotós többször is megmutatta követőinek hurkáit, de azt sem tagadta, hogy amint lesz ideje, arra fog törekedni, hogy visszanyerje régi alakját.

Zita és Gianni a minap egy esküvőn jártak, és bár a szakácsként és műsorvezetőként tevékenykedő apuka is igen fess, képtelenek vagyunk levenni a szemünket Zitáról, aki gyönyörűbb, mint valaha. A fotó alatt sorakoznak a dicsérő szavak, többen is arra biztatják, ne fogyjon egy dekát sem, mert így tökéletes, és akadnak olyanok is, akik Jennifer Lopezhez hasonlítják.

A fotót IDE KATTINTVA tudod megnézni!