Katalin hercegné maga osztott meg egy igen nagy családi titkot, a Hold Still elnevezésű fotós pályázat során. Ez a felhívás arra buzdította az embereket, hogy örökítsék meg a pillanataikat a pandémia alatt. Az egyik fotó nagyon felkeltette Katalin hercegné figyelmét, meg is kérdezte a készítőjétől, hogy profi-e. Ceri A. Edwards elárulta, hogy csupán szereti megörökíteni a családja életét, amit a férje és gyereke azonban már nem viselnek olyan jól. Katalin erre reagálva árulta el, hogy ő is hasonló cipőben jár. "Akárcsak nálunk. Sokszor mondják, hogy »Anya, kérlek hagyd abba a fotózást«" - árulta el Katalin.