A sammezzanoi kastély több mint 20 évig elhagyatottan állt Firenze közelében. Most viszont árverésre bocsájtották. Ám sokan aggódnak, hogy új tulajdonosai teljesen átalakítanák. A kastély megmentői most azért küzdenek, hogy inkább múzeumot csináljanak belőle.

Szerencsére, célt is értek, és lemondták az akuciót, így van remény a megmentésére.

