Mivel ma este 18:00 tól kezdődik a Magyarország - Portugália meccs ezért ez a szurkolói dal nem is lehetne aktuálisabb, mint ezekben a történelmi pillanatokban.

Nagy Szilárd és Ragány Misa rendhagyó videóklippel rukkolt elő. A Dal 2021 középdöntőjéig menetelő duót a közelgő Európa-bajnokság ihlette meg, amire elkészítették a Mindenki szurkol című nótát, lehetővé téve, hogy saját indulót énekelhessenek a drukkerek, amikor a magyar focisták játékba lendülnek a pályán. A slágergyanús dal videóklipjében ráadásul Gundel Takács Gábor is jelentős szerepet kapott.

„Szilárddal 2007-ben A Társulat című műsorban találkoztunk először. Azóta is tartottuk a kapcsolatot, így nem volt kérdés, hogy igent mondtam, amikor megkeresett azzal, hogy szerepeljek az új klipjükben. A Mindenki szurkol című dal klipje úgy indul, mintha egy közvetítés kezdete lenne, én konferálom fel őket az elején. Külön jól esett, hogy az én véleményemet is kikérték a munkafolyamat során. Remélem, a közönség is elégedett lesz az eredménnyel, főleg, hogy most mindenki futball-lázban ég"– jelentette ki Gundel Takács Gábor.

Ragány Misa azt is elárulta, hogy miért éppen az Eb alkalmából készítettek új nótát.

„Mindketten rajongunk a fociért. Minden magyar meccsen igyekszünk ott lenni, és együtt szurkolunk a mieinknek. Már tavaly is biztosak voltunk benne, hogy az Eb alkalmából szeretnénk megajándékozni a szurkolókat egy dallal, de mivel akkor elmaradt, ez a projekt is félbeszakadt. Ám, amikor kiderült, hogy idén megrendezik újra elővettük, és ez a rockos szurkoló dal született. Azt a kulisszatitkot még elárulhatom, hogy a klipben látható szurkolós jelenet nem volt előre megírva. Betettük az Izland – Magyarország meccset és folyamatosan az utolsó három percet néztük, igaz, hogy már tudtuk, hogy mi lesz a vége, de újra átéltük az akkori izgalmakat. Mi tényleg így szurkolunk, ahogy az a videóban is látható. Azért is kedves számunkra ez az anyag, mert a rajongó statiszták mellett a legjobb barátaink is velünk tartottak a forgatáson."

A klipet pedig nem máshol, mint a legnagyobb focival foglalkozó felületen, a TrollFoci oldalon mutatták be elsőként. Az előadó páros mellett Szűcs Norbert zenei producer oroszlánrészt vállalt a dal és a videoklip elkészítésében. A szövegíró kiléte egyelőre titkos, de annyit elárulhattak az énekesek, hogy egy ismert személyről van szó.

A klip különlegessége, hogy több hazai sztár is home videót készített és együtt szurkolt a fiúkka - és ha ez még nem lenne elég, a klip végén Nagy Szilárd először mutatta meg a kisfiát, aki szuper cukin énekli apukája slágergyanús szurkolói dalát.

„Eddig még soha nem mutattam meg a nyilvánosság előtt a gyermekemet, de most úgy éreztem, hogy ez egy méltó alkalom arra, hogy ő is részt vegyen a produkcióban. Számomra ez egy nagyon fontos esemény, ezért úgy éreztem, hogy ő is abszolút méltó rá, hogy a hírességekkel, az utca emberével, idősekkel, fiatalokkal, és persze velünk együtt szurkoljon a magyar csapatnak. A dal címe „Mindenki szurkol" így nyeri el a teljes létjogosultságát, hiszen ebben a klipben tényleg mindenki egy emberként drukkol a csapatának."

Szilárd már kisgyermek kora óta rajong a fociért, ő maga is éveken át rúgta a labdát, sőt édesapjával, szinte minden magyar meccsen ott voltak. Családjukban a futball szeretete apáról fiúra száll.

„Apukámnak nagy szerepe van abban, hogy ennyire szeretem a focit. Kisgyerekként is állandóan fociztam, és nem csak játszani szerettem, hanem szurkolni is. Édesapámmal 3 VB-n és 5 Eb-n vettünk részt. A 2016-os Eb nagyon nagy élmény volt, hiszen Franciaországban már a magyar csapatnak szurkolhattunk. Most viszont igazi történelmi pillanatokat élhetünk át, hiszen a mi csapatunk a mi országunkban, itt Budapesten játszik. Ez nem csak a játékosoknak, de a szurkolóknak is hatalmas élmény." – tette hozzá Szilárd.