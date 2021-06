„Merj élni, meghalni bárki tud!"

Vannak olyan nők, akik olyan nagy hatással voltak vagy vannak koruk világára, hogy mondataikkal, tetteikkel, művészetükkel és utánozhatatlan egyéniségükkel nagy hatással vannak a ma élő nőtársaikra is.

Ők azok az ízig-vérig nők, akik egészséges önbizalommal élték az életüket, a magánéletükben és a szakmájukban is nagy hatással voltak a kortársaikra. Ők már akkor is elfogadták magukat, szerették a saját testüket, és tudták, hogy hogyan mutassák meg a szépségüket, hogyan emeljék ki azokat a tulajdonságaikat, amiért ma is rajongunk értük, amikor még senki sem tudta, hogy mi az a body positivity.

Ikonikus idézeteik, ma ott vannak számtalan képeslapon, bögrén, vagy falfeliratként emlékeztetnek, minket arra, hogy az életünket csak és kizárólag magunknak éljük, és egyediségünkből adódóan mindannyian csodálatos és különleges teremtmények vagyunk.

A most megemlített nőket, biztos, hogy mindenki ismeri. Végletesen különböznek egymástól, hiszen az élet más-más területein alkottak nagyot. Egy valami mégis közös bennünk, ez pedig nem más, mint az élet szeretete, és az önmagukba vetett hitük még akkor is, amikor a meglehetősen nehéz időszakon mentek keresztül. Mert, igen az ő életük sem volt fenékig tejfel, de a szenvedések és a csalódások, a gyász árnyékában, akár a főnix madár ők is képesek voltak feltámadni a hamvaikból.

Frida Kahlo, az 1907-ben született mexikói festőnő élete tele volt megpróbáltatásokkal, olyan borzalmas tragédiákkal kellett szembenéznie, amiből a legtöbb embernek egy is éppen elég lett volna ahhoz, hogy örökre feladja a harcot és a halált válassza az élet helyett. Ám ő mindennél jobban szerette az életet, és mind a végzetes busz baleset, a férje állandó hűtlensége, és a vetélés után is képes volt talpra állni. A mexikói kultúra ünnepli a halált és nem a véget, hanem éppen ellenkezőleg az újrakezdést látja benne. Kahlo életében is többször kinevette a halált, számtalanszor apró darabokra tört (olykor szó szerint) majd felépítve magát újjászületett. Híressé vált mondataiban minden benne van, ami a nagybetűs, kiszámíthatatlan életről szól.

„A szerelem olyan, mint egy illat, egy áramlat, egy zivatar. Te vagy a rám hulló esőcseppek, én pedig a föld, amely befogad."

„Azért festem magamat, mert olyan gyakran vagyok egyedül, s magamat ismerem a legjobban."

„Minek nekem láb, ha a szárnyaimmal repülni tudok?"

„Merj élni, meghalni bárki tud!"

„A szenvedély az a híd, amely eljuttat a fájdalomtól a változásig."

Marilyn Monroe, a világhírű szexszimbólum sajnos nagyon fiatalon mindössze 36 évesen távozott közülünk, ám az vitathatatlan, hogy sokkal többet élt a kortársainál. A színésznőt számtalan magánéleti probléma terhelte, és sajnos ezek miatt a botrányok miatt a sajtó is folyamatosan nagyító alatt tartotta a dívát. Már a húszas évei végén súlyos depresszióval és szorongással küszködött, ami nagyon rövid időn belül súlyos gyógyszerfüggőséghez vezetett. Nem volt szerencséje a szerelemen, hiszen háromszor is kimondta a boldogító igent, de egyik házasságában sem találta meg az igazi boldogságot. Talán éppen ezért döntött úgy, hogy önkezével vet véget a földi életének. A kívülről mindig mosolygós, és szexi szőkeség mindenkit megbolondított maga körül. Szavai ma is kötelező olvasmányként szolgálnak minden fiatal nő számára.

„Minden nőnek, aki kövérnek tartja magát, mert nem nullás a mérete, üzenem, hogy csodálatosak és a társadalom torz."

"Mindannyiunknak élnünk kell, mielőtt megöregszünk. A félelem hülyeség. Később bánni fogod."

„Senki sem mondta nekem kicsiként, hogy csinos vagyok. Minden kislánynak kell mondani, hogy szép, még akkor is, ha nem az."

Audrey Hepburn, az Oscar-díjas színésznő és UNICEF nagykövet élete ékes példája annak, hogy egy igazán gyönyörű, és törékeny nő is lehet okos, kifinomult és intelligens. Audrey egy igazi klasszikus szépség volt, aki soha nem viselkedett közönségesen, mindig a nőiesség és az elegancia jellemezte. Az angyalarcú színésznő leghíresebb filmszerepe az 1961-ben bemutatott Álom luxuskivitelben, amiben egy szép de civil énjéhez képest butácska lányt alakít. Idézetei mindmáig olyan örök igazságok, amikből érdemes legalább egyet eltenni útravalóul.

„Életem legnagyobb eredményének azt tartom, hogy összhangban tudok élni önmagammal, hogy képes vagyok elfogadni magam és a mások hiányosságait. Távolról sem vagyok az az ember, aki szeretnék lenni, de beláttam, hogy nem is vagyok olyan nagyon "hibás".

„A vonzó ajkak érdekében mondj kedves szavakat. A kedves szemekért keresd a jót az emberekben. A karcsú alakért oszd meg ételed az éhezőkkel. A szép hajért hagyd a gyermeknek, hogy ujjaival végigsimítsa naponta. A lelki egyensúlyért sétálj azzal a tudattal, hogy sohasem vagy egyedül."

„Ahogy egyre idősebb leszel, megtanulod, hogy két kezed van: az egyik, hogy magadon segíts, a másik pedig azért, hogy másokon."