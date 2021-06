Evelin hónapokig Dominikán forgatott, majd hazatérése után mindenkit megdöbbentett tökéletes alakjával. Az elmúlt egy évben a jóból és a rosszból egyaránt kijutott neki, hiszen botrányok és sikerek is voltak, de ennyi küzdelmes év után most végre jól érzi magát a bőrében, és elégedett a külsejével.

„Nagyon intenzív volt az eltelt egy év. Kezdődött a szakításom körül kialakult méltatlan botránnyal, amit éppen azért volt nehéz megélni, mert pont a magánéletem volt az, amit féltve őriztem a nyilvánosság előtt. Megaláztak a nőiességemben és az emberi mivoltomban, de túl vagyok rajta és sokat tanultam belőle" – kezdte Evelin a Ripostnak.

„Korábban is bizalmatlan voltam a férfiakkal, hiszen több rossz, sőt szinte csak rossz tapasztalataim voltak velük eddig is. Most pedig még inkább az lettem, de nem reményvesztett. Hiszek abban, hogy egyszer összehoz a sorsom egy olyan férfival, aki megérdemli, hogy szeressem" – tette hozzá a fiatal lány, akinek az elmúlt hónapokban óriási kalandban volt része, ugyanis ő is szerepelni fog az egyik legnézettebb kereskedelmi csatorna túlélő showjában.

"Maradjunk annyiban, hogy fantasztikus élmény volt, ráadásul sikerült lefogynom, vagyis most tökéletesen érzem magam a bőrömben.Leszámítva a tényt, hogy semmi normális dolog nincs az életemben. Egyedül, vagyok, nincs párom és nincs normális munkám sem, de hiszem, hogy a Jóisten mindent időben meg fog adni"–mondta Gáspár Evelin, aki a születésnapján a családjával ünnepelt.