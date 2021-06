Szakított az álompár: Darnyi Tamás és Jónás Rita házassága véget ért , külön is költöztek. A párnak két gyönyörű kislánya van.

Mindenki ledöbbent a hír hallatán, hogy véget ért Darnyi Tamás és Jónás Rita házassága, pedig évtizedeken át minden rendben volt közöttük. A család kétlaki életet élt, az idejüket megosztották Budapest és Florida között, a négyszeres olimpiai bajnok úszót leginkább úszóiskolája kötötte Budapestre. Darnyi Tamás többször felbukkant az uszodák környékén, de feleségét régen látták az ismerősök, úgy tudják, hogy Jónás Rita a tengerentúlon maradt a gyerekekkel.

A Bors információi szerint nem véletlen, hogy Darnyi Tamás több időt tölt mostanában Budapesten, a környékbeliek ugyanis azt suttogják, hogy az úszófenomén új társra lelt, akitől már gyermeke is született. A pletykák szerint már évek óta tarthat a szerelem, a hölgy is sportoló, aki jelenleg egy szakosztályt vezet, emellett csecsemőket és kisgyerekeket szoktat a vízhez, tanít úszni. Darnyi Tamás, akinek mindig is kerülte a sajtót, nem nyilatkozott az ügyben.