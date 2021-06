A kanadai Torontóban élő Omar Thaher online fogyókúrás edző és zenész már hatéves korában túlsúlyos volt. Az étel nyújtotta a biztonságot Omar számára, ez azonban oda vezetett, hogy 19 éves korára kb 200 kilót nyomott és 5XL-es inget viselt. Osztálytársai csúfolták, a lányok rá se néztek, még mindig szűz volt, családja pedig aggódott az egészsége miatt - írja a Northfoto.

Az alacsony önértékeléssel küzdő Omar 2018 áprilisában úgy döntött, hogy teljes életmódváltásra van szüksége: magas fehérjetartalmú, magas rosttartalmú ételeket kezdett el fogyasztani és súlyzós edzésbe kezdett. Alig 18 hónap alatt Omar kb 77 kilót fogyott, jelenleg 123 kg a súlya és XL-es méretet visel.

A most 22 éves srácnak most már van önbizalma és a randizásba is bevetette magát. Egy problémája van: a rendkívüli súlycsökkenés miatt valószínűleg plasztikai műtétre lesz szüksége, hogy eltávolítsák róla a felesleges bőrt.

Magyarországon is történnek hasonló bámulatos fogyások. Rácz Gézának, akit Schobert Norbi mentorál, egy év alatt sikerült lefogynia 100 kilót.