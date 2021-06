Végre beköszöntött a perzselően forró nyár. Ilyenkor nincs is jobb hétvégi program, mint szombaton kora reggel kimenni a legközelebbi strandra és egy szexi, divatos szettben élvezni a hűsítő víz, és a forró napsugarak kényeztetését.

A nyári hónapokban az egyik legjobb családi és baráti program a közös csobbanás a strand hűs vizű medencéibe és persze a napozás, valamint az elmaradhatatlan sajtos tejfölös lángos evés, amit egy hűsítő fagyival, vagy jeges limonádéval koronázunk meg. A vakáció nem is lenne az igazi ezek nélkül a laza pancsolós napok nélkül.

Úgy, mint egy szombat esti partihoz, vagy egy hivatalos megbeszéléshez úgy, a strandoláshoz is meg kell találnunk a tökéletes, hozzánk illő szettet. A legtöbb nőnek eszébe sem jut, hogy a strandon viselt outfitje is milyen nagymértékben árulkodik, a személyiségéről ezért nagyon sokan csak felkapnak egy bikinit és már mennek is. Pedig az, hogy előnyös és kényelmes fürdőruhát válasszunk elengedhetetlen ahhoz, hogy magabiztosan, feszengés nélkül pózolhassunk a medence partján.

Ma már minden testalkatnak és színtípusnak megfelelően válogathatunk a dögös bikinik és az egyrészes fürdőruhák közül is. Amikhez természetesen gyönyörű strandkendők, kimonók és strandpapucsok is dukálnak.

Nagyon fontos, hogy a naptej mellett kalappal is védjük magunkat a káros UV sugaraktól, és leégéstől. Szerencsére idén nyáron a legtöbb nagy divatmárka gondoskodott róla, hogy ne csak kényelmes, de szuper szexi kalapok közül választhassuk ki a leginkább hozzánk és a fürdőruhánkhoz illőt.

A 2021-es nyári kollekciókban hatalmas teret hódítanak a virágmintás és fodros bikinik és az hozzájuk remekül passzoló nude vászontáskák.

