Berki Mazsi igazi szerelmi vallomást tett közzé közzé Instagram-oldalán szeretett férjének, Berki Krisztiánnak. Bár az ő kapcsolatukban is megvoltak a nehézségek, úgy tűnik, hogy a gyermekáldással most kiteljesedett az életük és a szerelmük is.

Szerelem ❤️ szeretem! Még ha olykor akadályok is állnak az utunkba... de mikor megtalálod a másik feled, amikor megérkeztél azaz érzés teljesen más Nincs többé legyőzhetetlen akadály! Ti megtaláltátok már a másik feleteket? ... mert mindenkinek van másik fele, Neked is! ❤️"

- írta Mazsi az oldalán, követői pedig szintén elmesélték, ők mikor és hogyan ismerték meg a másik felüket.

A közös képen az is nagyon jól látszik, hogy Mazsi pocakja szépen gömbölyödik. Bár Krisztián biztos volt benne, hogy kisfia fog születni, a kislány érkezését is boldogan várja a gerlepár.