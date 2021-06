A lenruhák mindig is a női ruhatárak klasszikus darabjának számítottak. Igaz, hogy az utóbbi évtizedekben leginkább a régimódi jelzővel illették őket, de az utóbbi időben leporolta és újragondolta ezt az anyagot a divatipar. A lenruhák minden alakon jól mutatnak, legyen valaki alacsony vagy magas, vékony vagy telt. Idén a legkülönfélébb színekben és fazonokban szerezhetünk be szuper darabokat: a hétköznapi ruháktól a bohém sikken át az üzleti stílusig minden megtalálható a boltok polcain.

De miért szeretjük ennyire a lenruhákat?

Elég könnyű válaszolni erre a kérdésre, fel is soroljuk gyorsan a len jó tulajdonságait:

Télen megtartja testhőt, nyáron ellenben kellemesen hűsít, légáteresztő.

Antiszeptikus hatással rendelkezik: a baktériumok és a gombák nem szaporodnak rajta.

Taszítja az allergéneket és a szennyeződéseket.

Nem tapad a testünkhoz, vagy más ruhadarabokhoz, rendkívül jó az esése.

A len rendkívül strapabíró anyag, szálai erősek, a sok mosás sem tudja kikezdeni.

Természetes alapanyag, előállítása környezetbarát. A növény minden részét felhasználják a szövet előállításához, és teljesen le is bomblik.

A lenvászonból készült nyári ruhák rendkívül eltérőek lehetnek, több stílust is mutatunk nektek tiszta lenből és lenkeverékből is:

1. Az örök kalsszikus: a fehér lenruha

A klasszikus lenruhák általában fehérek, maxi vagy midi hosszúságúak. Rendkívül jól kombinálhatók, a színes és a természetes anyagokból készült kiegészítők is jól illenek hozzá, tényleg mindent elbír. Ugyanez a helyzet a lábbelikkel is: strandpapuccsot, magassarkút, vagy lapos szandált is húzhatunk hozzá, a választást maximum az alkalom jellege befolyásolhatja.

2. A legkeresettebb idén nyáron: a len maxiruha

Egy hosszú lenruhánál vagy overálnál nincs is jobb a szaladgálós napokon a nyári melegben. Elrejti az esetleges problémás területeket, és hihetetlenül kényelmes. Egy szuper napszemüveggel, hatalmas táskával és színes ékszerekkel úgy érezhetjük magunkat, mint aki a divatlapokból lépett elő. Hűvösebb estéken egy farmerdzsekivel dobhatjuk fel.

3. Nyári lenruha feketében

Merjünk kicsit eltérni a megszokottól! Ha nyári ruhára gondolunk, először virágmintás, világos darabok jutnak az eszünkbe, de itt nem áll meg a világ! Az idei nyár egyik legfelkapotabb drabja a fekete lenruha lesz.

4. Ne féljünk a színektől!

Rózsaszín, piros, sárga vagy kék - az élénk, gazdag tónusú ruhák idán nyáron nagyon divatosak, és ez a lenvászonruhákra is igaz. A színes ruhákhoz színes kiegészítő dukál, piros ruhához nyugodtan válasszunk akár sárga fülbevalót is, aki pedig a kicsit visszafogottabb kiegészítőket szereti, az próbálja ki a fából, parafából készült láncokat, fülbevalókat.

