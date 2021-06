"Mindenkinek másképp alakul az élete. Van, akinek szerencsésen, lényegében végig aktív, és olyan feladatokat kap, amik méltóak hozzá, kihívást jelentenek, sőt sikert hoznak. Aztán akadnak, akik a pályájuk közben is kínlódnak, nincsenek megbecsülve, úgy érzik, többre képesek. Az apám színész volt, ötven év volt a korkülönbség köztünk, és kamaszként azt láttam, már kisebb feladatokat kap, nem gondolkodnak benne. A sikereit újságkivágásokból ismertem meg. A betegsége végül leparancsolta a színpadról. De léteznek kirívó ellenpéldák is, mint Lehoczky Zsuzsa és Galambos Erzsi. Az egyik 85, a másik 90 éves, ennek ellenére elképesztő energiával és vitalitással léteznek. Így jó dolog színpadra állni!" - kezdte a Borsnak Csonka András, aki a színészet mellett műsorvezetőként is rendszeresen kap feladatot.

"Anyám, akivel legendás kapcsolatom volt, azt mondta nekem, hogy be fog költözni egy elegáns otthonba, azonban erre nem került sor, mert meghalt. De ennek nálunk nincs is kultúrája. Amerikában például kisvárosokat alakítanak ki időseknek. Én sokszor beleesem abba a hibába, hogy szorongok a jövőtől. A legnagyobb kihívás a jelenben maradni, hogy örüljünk a nap történéseinek. Szerencsére folyamatosan a színpadon tudtam maradni, a popzenében mérhető sikereim voltak, műsorvezetőként is dolgozom, tehát sokkal több adatott meg, mint amire készültem annak idején. Ha azt fogom érezni, hogy ez már nem az, amire vágytam, be fogom fejezni."

Csonka András őszintén elismerte, hogy egyelőre még nem tudja, mit kezdene a nyugdíjas éveivel.