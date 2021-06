Csernus kérdéseire válaszolva elmondta, egy baleset miatt - addig fotós volt - lett pornófilm-készítő, hosszú sikeres évtizedek után azonban az internet napi szintű használata után 2013 környékétől a biznisz már nem ment, szinte egyik napról a másikra depressziós munkanélküli lett.

"Miközben nézem a filmet, arra gondolok, hogy jó lenne, ha én lennék a szereplő srác helyében"

A pornópápa Kovi néhány éve exkluzív interjút adott a Life.hu-nak. "A filmjeim mindig is a mainstream réteget elégítették ki, sőt többször mondták, például külföldön is, hogy elindul a film, és még nincs is kiírva a nevem, de máris tudják, hogy én csináltam. Van egy sajátos stílusom: szép csajok szexi fehérneműkben, jó testű srácok, erotikus megközelítés, szép fényképezés, szép világítás, szép smink. Miközben nézem a filmet, arra gondolok, hogy jó lenne, ha én lennék a szereplő srác helyében. Nem arra vagyok kíváncsi, hogy a pattanásos fenekű, zsíros hajú, betöredezett körmű lány hogyan szexel a partnerével" - mondta el akkoriban. Az egész beszélgetést ITT olvashatod el.