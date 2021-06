'91 nyara óta évente közel 10 millióan veszik igénybe ezt a szolgáltatást, aminek az egyre emelkedő színvonalára a MÁV nagyon nagy hangsúlyt fektet. Már a második évben hatalmas fejlődés következett a InterCity – szolgáltatás életében, hiszen 1992-ben egy emelt színvonalú közlekedés vette kezdetét Budapest és Nyíregyháza között. 1994-ben tovább növekedett az IC-járattal elérhető városok száma, ugyanis ekkor már Szegedre és Pécsre is kényelmesen utazhattunk, majd egy évre rá, 1995-ben Győr, Sopron, Szombathely, és Tatabánya, '97-től pedig Békéscsaba, Kaposvár, Zalaegerszeg is a nagy IC hálózat része lett. Azt sem szabad elfelejteni, hogy még ugyanebben az évben megszületett az InterPici járat is, ami elsősorban Miskolc és Tiszaújváros között biztosítottak lehetőséget arra, hogy a fővonali IC járatok könnyen elérhetőek legyenek. Mára a teljes országot behálózzák a InterCity járatok, nincs is olyan nagyobb település, ahol ne állna meg ez az innovatív járat. Ezek a kis InterPici járatok annyira hasznosnak bizonyultak, hogy egy két évvel később, már Debrecen, Püspökladány, Dombóvár, Szekszárd, Baja és térségében is közlekedni kezdtek.

Az ezredforduló a közlekedésben is nagy fordulópontot hozott, ugyanis megszületett az a második generációs InterCity-flotta, aminek a hálózata már egész Magyarországot beszőtte. A klímával ellátott kocsik így a legkényelmesebb utazásélményt nyújtják a MÁV utasainak.

A következő meghatározó mérföldkő 2006-ban érkezett el, hiszen ekkor vezették be Kelet-Magyarországon az úgynevezett ütemes menetrendet. Ez azért volt akkor nagyon hasznos intézkedés, mert a mai napig könnyen megjegyezhetővé teszi az IC járatok menetrendjét hiszen minden órában azonos percben indulnak el. Már ez is egy hatalmas innovációt jelentett volna a MÁV életében, ám még ugyanebben az évben megjelentek a Budapest Keleti és Nyugati pályaudvaráról induló majd Szolnok, Debrecen, Nyíregyháza, Miskolc érintésével a fővárosba visszatérő IC járatok. Amik madarakról és virágokról kapták a fantázianevüket.

2017-ben a már meglévő szolgáltatások is több újításon mentek át, és elindult a sorozatgyártás az új IC+ személykocsiból amely egy teljesen új fejezetet nyitott a vonatozás élményében. Hiszen ez a reform lehetővé tette, hogy a megújult kocsi típusban a kerékpár,a babakocsi, és a kerekesszék is könnyedén szállítható legyen.

A fejlődés szemmel láthatóan folyamatos, a InterCity járat harminc év alatt rengeteget fejlődött, és nagyon sok utazni vágyónak tette könnyebbé és kényelmesebbé az életét. A vasúttársaság nem titkolt célja az, hogy folyamatosan fejlődő, kiszámítható és legalább olyan kényelemes utazási alternatívát tudjon nyújtani az emberek számára, mintha a saját autójukban utaznának. Az első osztályon található bisztró kocsik kínálata is egyre bővebb palettával rendelkezik az évek alatt, így mindenki megtalálja azt a terméket, amire a legjobban vágyik.

A MÁV születésnapi tájékoztatójában Dr. Homolya Róbert a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója elmondta, hogy

„Az IC+ járműgyártásra nagyon büszkék vagyunk, szorgalmasan és kitartóan dolgoznak a kollégák a sikerért a szolnoki üzemben, a hazai vasúti gépgyártás központjában. Eddig 90 ilyen kocsit rendelt meg a vasúttársaság, amiből jelenleg 54 másodosztályú kocsi van forgalomban az országban, és június eleje óta a nemzetközi járatokon is újra találkozhatunk ezekkel. Az idei nyár újdonsága az új első osztályú IC+ kocsi lesz, ami terveink szerint a nyár második felében, a Budapest és Tapolca között közlekedő Kék Hullám InterCity vonatokon jelenik meg először. Összesen 35 ilyen kocsit gyártunk most a Szolnoki Járműjavítóban, amik az országban több vonalon is közlekednek majd. A folyamatosan érkező új gyártású kocsik forgalomba állásával célunk, hogy a teljes InterCity hálózaton egységes, kiszámítható, jó minőségű szolgáltatást tudjunk kínálni. "

A vonattal való közlekedés azért is nagyon hasznos, mert sokkal környezetkímélőbb megoldás, mintha egyedül utazva az autónkat választanánk.