Ahogy arról mi is hírt adunk, 16 év után szűnik meg a TV2 egyik népszerű sorozata, a Jóban Rosszban.

A szappanopera 2005 januárjában kezdődött, és tizenhat éven keresztül futott a TV2 csatornáin. A történet egy Budapest környéki fiktív kisvárosban, Csillagkúton játszódik, és témája leginkább a helyi magánkórház, a Csillagvirág Klinika dolgozóinak és betegeinek, valamint a velük kapcsolatba kerülő egyéb szereplők élete.

Rengeteg színész megfordult Csillagkúton, és több szereplő is a nézők szeme láttára cseperedett fel. Olyan hírességek is látogatásukat tették a klinikán, vagy a városban, mint Gáspár Zsolti, vagy Szlávik János, de megfordult a sorozatban többek között Weisz Fanni, Pataky Attila, Demcsák Zsuzsa és Kucsera Gábor is.

Galériánkban most összegyűjtöttük a Jóban Rosszban szexi színésznőit, akikért egyenesen odáig vannak a férfi rajongók. A teljesség igénye nélkül, csak néhány bombázót említve, a fotók között megtalálható Kondákor Zsófi, Nagy Katalin, Kárpáti Rebeka és Pikali Gerda is.

Kattints a képre a galériáért!