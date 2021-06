Gelencsér Timi és Hegyes Berci tökéletes párt alkotnak a parketten, és tagadhatatlan a közöttük lévő kémia is.

Hamarosan kezdődik a Dancing with the Starts következő évada.

A tavalyi showban Gelencsér Timi és Hegyes Berci párosa tökéletes produkciókkal nyűgözte le a nézőket és a zsűrit is. A győztes pár a műsor vége óta is nagyon jó kapcsolatban van egymással, és tagadhatatlan, hogy nemcsak a színpadon hanem a magánéletben is meg van köztük a kémia.

Berci bevallotta, már akkor reménykedett benne, hogy Timi lesz a partnere, amikor még nem is ismerték egymást - írta a Bors.

"Amikor én már korábban arra gondoltam, hogy a Timivel szeretnék táncolni, akkor még nem gondoltam volna, hogy ha ez megvalósul egyáltalán, akkor mi ennyire jóban leszünk. Egyből egy hullámhosszon pendültünk"

– mondta sejtelmes mosollyal az arcán Berci.

A műsor végén mindketten nagyon boldogok voltak, hogy megnyerték a versenyt, de Timi nem titkolja, nagyon nehéz volt az elválás.

"Jó érzés volt, mert tudtam, hogy megnyertük, boldog voltam, de szomorú is voltam, hogy az egésznek vége van és amiatt is, hogy a napi kapcsolatunknak így vége lesz. De persze nem szakadt meg a kommunikáció, hiszen minden nap beszéltünk."

- tette hozzá Timi.