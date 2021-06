Nem lehet akkora kánikula, hogy Sarka Kata lemondjon a sportról. Tegnap a Margitszigetről jelentkezett be, ahol 10 kilométert futott egy barátnőjével.

Sarka Kata a futás szerelmese, így gyakran tesz fel képet az Instagramjára is, amelyet a sportolás előtt vagy után készít. A rendszeres testmozgás pedig meg is létszik rajta, ahogy az alábbi kép is mutatja, remekül néz ki.

Ennek ellenére sokan támadják Katát a kinézetéért, mondván, mennyire lefogyott, de ő nem foglalkozik a kommentelőkkel. Állítja, így érzi jól magát a bőrében.