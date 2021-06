Dukai Regina a Balatonról jelenkezett be, szalmakalapos, vitorlázós képet posztolt. A kommentelők nem győzték dicsérni a csinos műsorvezető szépségét, ám volt egy hozzászólás, amire Regina hosszan és alaposan válaszolt.

Egy férfi a nyaralós fotó alatt feltette a kérdést Reginának, hogy miből él egy ilyen felettébb csinos hölgy.

Regina megköszönte a kérdést, és minden kíváncsiságot kielégítően válaszolt is:

"Köszönöm a kérdésed! 10 éve a Digi szolgáltató bejelentett alkalmazottja vagyok, náluk pedig a MusicChannel műsorvezetője pont 10 éve vagyis most már 11. (Öregszem ) . Emellett 2014 óta saját vállalkozásom van, ami egy ruhákkal és sok-sok más termékkel foglalkozó webshop. Ezen felül pedig különböző cégeknek végzek marketing tevékenységet. (...) Hosszú èvekig énekes fellépéseim és szerepléseim is voltak, de azokat már nem igazán vállalom. Sokat tehet erről a lámpalázam és az előbb felsorolt munkáim, amik nagyobb figyelmet igényeltek tőlem az elmúlt időszakban. Remélem tudtam kellő választ adni a kérdésedre."