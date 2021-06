Kateryna Demers ukrán származású, Amerikában élő modell, akit 147 cm hosszú haja miatt egyszerűen imádnak a férfiak. Számtalan ajánlatot kap az interneten, sokan azt mondják, hosszú haja rendkívül jól mutatna a párnájukon, de volt olyan is, aki 350.000 angol fontot (több mint 140 millió forintot) ajánlott a hajkoronáért.

Kateryna Demers évek óta növeszti a haját. Gyerekkorában rövid frizurája volt, sokan fiúnak nézték, és ez nagyon zavarta. Ekkor határozta el, hogy addig növeszti a haját, ameddig csak tudja. Most 147 centis a hajkoronája. Az utcán rendszeresen megbámulják, és az interneten a követői is imádják, akik többségében természetesen férfiak, és csaknem százezren vannak. Sokan azért is magas összegeket fizetnének, ha egyszer megérinthetnék Kateryna tincseit.

Kateryna hetente kétszer mos hajat, a tisztítás és szárítás minden alkalommal két órát vesz igénybe. Tincseire csak egy speciális kondícinálót használ, a hajszárítást kerüli. Fél évente egyszer megy fodrászhoz, aki mindössze annyit tesz, hogy a hajvégekből néhány centit lenyes.

