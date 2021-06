Ebben a modern világban a szoptatás egy puska ravasza lett, amit pillekönnyű meghúzni. Ha csinálod, ha nem csinálod, ha abbahagyod, ha el se kezded, ha akarod, ha nem akarod, ha elbújsz közben, vagy ha nyíltan teszed, mindenkinek lesz véleménye róla - kezdte sorait Stőhr Gréta, aki kétgyermekes édesanyaként pontosan átérzi azt, amit a modernkori édesanyák. Ám ő ki is mondta, vagyis ki is írta magából a szoptatással kapcsolatos gondolatait, egy csodás fotó kíséretében.

"A szoptatás egyidős az emberrel, a legősibb, legrégebbi emberi-női tevékenység. Számomra az egyik legbensőségesebb, legszentebb dolog, amit női minőségemben tehetek. A gyermekem hordása, világrahozása után, a testemnek most a kisbabám táplálása a feladata.

Számomra ily módon összekapcsolódni pár percre a gyermekemmel, semmihez sem fogható érzés. Különleges élmény zuhatag, ezért is bántó, mikor csúnyán néznek rád egy étteremben, egy parkban, vagy az Ikeában, hogy mit csinálsz. Pedig diszkréten le vagy takarva. Vagy miért nem bújsz el a wc-ben? Ahogy legutóbb egy hotel lobbiján ajánlotta a recepciós, miután nem tudtak pelenkázó szobát biztosítani. Hallottam már férfit durván rászólni a feleségére egy plázában, hogy tegye el a melleit, mit mutogatja. Pedig a baba éhes lett, ott és akkor, egy síró gyermek igényeire pedig reagálni kell. Én szégyelltem magam helyette, és legszívesebben pofán vágtam volna. Ehelyett csak együttérzően, rámosolyogtam az anyukára.

Az anyamell csodálatos adomány. Nem csak a férfi gyönyörködtetése a célja.(ami amúgy mindenki szerint rendben van)

A mell elsődleges funkciója a táplálás, kötődés, fájdalomcsillapítás, menedék, oltalom, szeretet, és Minden.

Ilyenkor együtt, és egyszerre dobog a szívünk újra a testen kívül is. Tegyük újra természetessé, normálissá, szentséges szertartássá!"