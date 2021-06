Demjén Ferenc kedden visszatér a színpadra: a Margitszigeten fog játszani 3000 ember előtt. Rózsi már alig várja a fellépést, hosszú volt ez az egy év, amit a színpad nélkül töltött. Szerencsére ő hamar megkapta a védőoltást és már alig várta, hogy beinduljon az élet. Az énekes elvonultan élt vidéki birtokán a koronavírus alatt, de a szomorú híreket nem tudta távol tartani magától. Számos barátja és kollégája távozott az élők sorából, akik fontos szerepet játszottak az életében.

Nem mentem el egyetlen temetésre sem. Csendben, magamban gyászoltam. De most megpróbálok előrenézni, mert dolgom van a világban: vár a közönségem, és nekem ők a legfontosabbak. Erőt ad a közönség szeretete nekem a színpadon. Akkor is, ha gyengébbnek, fáradtabbnak és talán öregebbnek érzem magam néha. Nem foglalkozom az idő múlásával, de ebben az évben többször is azt kérdeztem magamtól hangosan: „Hé 74! Hová sietsz?..."

- nyilatkozta Demjén Ferenc a Blikknek, aki addig szeretné nyomni a rockot, amíg színpadképes marad és amíg a közönség is kíváncsi rá.