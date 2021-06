Barta Sylvi betöltötte az 51. életévét, de eszméletlen jó formában van. Ma reggel egyenesen a csopaki strandról, a Balaton vizéből jelentkezett be egy szexi, méregzöld bikiniben. Az látszik, hogy az időjós kihasználta a jó időt, csokibarna bőrén csak úgy csillogott a vagány kétrészes fürdőruha.

Barta Sylvi a 26 fokos vízben arról beszélt, hogy múlt héten több melegrekord is megdőlt és továbbra is forró levegő érkezik az országba. Holnap tetőzik a hőség, de szerdától szép lassan szivárog be a hűvösebb levegő, mely véget vet majd a kánikulának. Aggódni nem kell, továbbra is klassz nyári időjárás lesz, kellemes 28-30 fokkal.

