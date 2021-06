A mulatóssztár már az ötödik hónapban jár, és most a Blikknek mesélt a babavárás örömeiről.

"Ez egy csoda, ami velünk történik! Nagyon boldogok vagyunk a párommal, az egész család nagyon izgatott, és most már azt is tudjuk, hogy fiunk születik" – árulta el Sihell Ferry színpadi partnere, Henna.

A lány egy hosszú kapcsolatból lépett ki, amikor megismerkedett a párjával, és személyében igaz társra lelt. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy rövid időn belül gyermeket szül szerelmének.

"A hasam még alig látszik, mert vékony alkat vagyok, de már az ötödik hónapban növöget. Eleinte voltak rosszulléteim, de egyébként jól viselem a várandósságot, valamint a fiam is jól viselkedik a pocakomban. Még most is alig-alig fogtam fel, mi történik velünk"

– tette hozzá az énekesnő, aki amíg az állapota engedi, dolgozni szeretne.

"Hosszú szünet után végre visszakaptuk egymást a közönséggel. Amíg az állapotom engedi, dolgozom, aztán a babára koncentrálok. A családom és a barátok nagyon figyelmesek velem, mindenki próbál tehermentesíteni, még a széltől is óvnak"

– mondta Henna.