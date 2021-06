Montenegrói nyaralásán készített bikinis fotót magáról Rúzsa Magdi, amit a közösségi oldalára is feltöltött. Az énekesnő ritkán mutatja meg magát lenge öltözékben, és egyébként most sem láttat sokat testéből.

Követői egészen odavannak az énekesnő bikinis fotójától, pláne, mert nem gyakran van ilyen látványban részük. Magdi egyébként korábban már beszélt arról, hogy a szemén kívül a fenekével van a leginkább megelégedve.



Hozzátennénk, a hasát is nagyon sokan megirigyelhetnék, amiért persze sokat is dolgozik: rendszeresen jár edzőterembe és az étkezésére is odafigyel.