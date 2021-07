Diana hercegnő - a brit trónutódlási sor második és hatodik helyén álló Vilmos és Harry herceg édesanyja, aki súlyos botrányok közepette 1996-ban vált el Károly trónörököstől - 1961. július 1-én született, és 1997-ben, 36 esztendős korában halt meg Párizsban, amikor az őt és akkori barátját, Dodi Fayedet szállító Mercedes nagy sebességgel egy aluljáró pilléreinek csapódott. Diana mellett életét vesztette Fayed és a gépkocsi francia sofőrje, Henri Paul is; az egyetlen túlélő Trevor Rees-Jones, Dodi Fayed testőre volt.



A Kensington-palota 2017-ben, a hercegnő halálának huszadik évfordulóján jelentette be a szobor elkészítésének tervét. A szobrot csütörtök délután Vilmos és Harry együtt avatta fel a Kensington-palota külön e célra átalakított kis kertrészében. A szobor - Ian Rank-Broadley szobrászművész alkotása - a néhai hercegnőt gyermekek társaságában ábrázolja. A Kensington-palota ismertetése szerint a cél annak illusztrálása volt, hogy Diana tevékenysége mennyire általános és jelentős hatást gyakorolt a különböző nemzedékek életére.

A portré és a szoborcsoport figuráin látható öltözködési stílus a hercegnő életének utolsó időszakára volt jellemző, arra az időszakra, amikor Diana emberiességi ügyek szószólójaként tevékenykedett. Az alkotás Diana személyiségének, a mások sorsa iránt tanúsított odaadó együttérzésének kifejeződése - áll a Kensington-palota csütörtöki ismertetésében.



A szoboravató rendkívül szűk körű volt: Vilmos, Harry és a szoborállítást szervező bizottság tagjai mellett csak Diana öccse, Charles Spencer és két nővére, Lady Sarah McCorquodale és Lady Jane Fellowes volt jelen. A ceremónián Diana két fián kívül a királyi család más tagjai nem vettek részt, így nem volt ott a 95 esztendős II. Erzsébet királynő - a hercegnő egykori anyósa - és Károly trónörökös, Diana volt férje sem.

Harry tavaly felhagyott a brit királyi család magas rangú tagjaként ráháruló hivatalos feladatok ellátásával, és amerikai feleségével, Meghan hercegnővel, valamint első gyermekükkel, Archie Harrison Mountbatten-Windsorral együtt Kaliforniába költözött. Harry herceg már a múlt héten Londonba érkezett, hogy a csütörtöki szoboravatás előtt eleget tehessen a koronavírus-járvány miatt kötelező tíznapos karanténkötelezettségnek.



Harry és bátyja, Vilmos - az Egyesült Királyság majdani uralkodója - az elmúlt hónapokban számos egyértelmű jel és félhivatalos beszámoló szerint eltávolodott egymástól, és viszonyuk korántsem felhőtlen; Vilmos főleg Harryék távozásának módja és azóta tett nyilatkozataik miatt neheztel.

Csütörtökön azonban ennek semmi jele nem mutatkozott, a két herceg egymás mellett állva leplezte le édesanyjuk szobrát. A ceremónia után közösen megfogalmazott közleményt is kiadtak, amelyben hangsúlyozzák: nap mint nap azt kívánják, hogy bárcsak édesanyjuk most is velük lehetne, és remélik, hogy a szobor az idők végezetéig jelképezni fogja Diana életét és örökségét.



A szobrot péntektől a nagyközönség is ingyenesen megtekintheti a Kensington-palota kertjében.