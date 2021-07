Ciprus mediterrán jellegű konyhája sajátosan egységesíti a görög, olasz, arab, török valamint francia elemeket, így a desszertjeik is a keleti hatást tükrözik, hiszen nagyon édesek és sziruposak.

A loukoumades pontosan ennek a nagyon édes szirupos süteménynek a tökéletes lenyomata, hiszen a fánkgolyócskák először olajban sülnek, majd ezt követően mézben, legvégül pedig szirupban áznak. Nem egy diétás édesség, és ha csak meg szeretnénk kóstolni, jobb, ha felkészülünk arra, hogy le sem tudjuk majd tenni. A görög tradíciók szerint az asszonyok Vízkereszt napján sütik a loukoumadest, majd ezt követően a háztetőre dobálják a golyócskákat. A hagyományok szerint, ha a föld alaltt gonosz teremtmények élnek, akkor azok előjönnek és megeszik ezeket a finomságokat, hgy aztán tele pocakkal haza menjenek, és békén hagyják az embereket. A legendák szerint ezzel az ínyencséggel próbálják meg távol tartani a gonosz lényeket az emberektől.

A legkülönfélébb édességek közé tartozik a soutzoukos is, amit más néven mustkolbásznak is neveznek. Ez a desszert a moustalevria nevezetű sűrű krémes keverékből készül. Különlegességét az adja, hogy a keveréket kevés liszttel besűrített, főtt szőlőmustból főzik, melyet rózsavízzel, fahéjjal és mézgával édesítenek. A mandulákat - amelyeket egy zsinórra fűznek fel -, belemártják a moustalevriába, és a füzért csak ezután szárítják. Ezt a folyamatot folyamatosan megismétlik egészen addig a pillanatig, amíg a lerakódott rétegek egy hosszú, kolbászszerű roládot nem alkotnak. A ciprusiak desszertalapként előszeretettel alkalmazzák a rózsavizet, ami szinte az összes általuk készített süteményben megtalálható.

Édességdömping Törökországban!

Ha Isztambulba készülünk a nyáron, akkor a diétát felejtsük el egy időre, ugyanis a török édességek nem a karcsú vonalaink barátai.

A Baklava helyzete attól különleges, mert a törökökön kívül az arabok, görögök, szerbek, örmények is a saját édességként tartják számon. A Baklavát eredete azonban egészen az oszmán birodalomig viszi vissza, ugyanis azt már az oszmán udvarban is készítették. A szultán és az udvar egyik kedvenc csemegéje volt a Baklava. Az afrodiziákum hatása miatt fahéjjal ízesítették a háremhölgyeknek készült édességeket. Töménysége miatt egy szelet is bőven elegendő belőle. A vékonyra nyújtott rétestésztában pisztácia, dió, méz is van. A nyári melegben vanília fagytalt gombóccal díszítik a tetejét. A hideg fagyi íze egy kicsit ellensúlyozza az édes ízt.

Az egyik legfinomabb török édességek közé tartozik a Künefe, amelynek az Antakya városában készített változata különösen népszerű. Antakya Dél- Törökországban, Hatay tartományban található. Elkészítéséhez félig lágy, sózatlan sajtot, hatay sajtot használnak. A kadayif tésztát nem tekerik a sajt köré, hanem két réteg tészta közé teszik a sajtot. A hagyományos recept szerint kis kerek réz edényben sütik, majd melegen leöntik sziruppal és kaymakkal (ami egy krémes tejtermék). Legtöbbször pisztáciával tálalják.

A Künefe különleges ízvilágával tarol, így aki Törökországban jár, mindenképpen kóstolja meg.