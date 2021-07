Tóth Andi már távolról sem az az ártatlan lány, akit pár éve megismertünk az egyik haza tehetségkutatóban.Közösségi oldalán rendszeresen kap igen keménybeszólásokat, amire most egy érdekes poszttal reagált.

Úgy tűnik, Tóth Andi megelégelte a közösségi oldalain őt kritizáló kommentelőket. Az tény, hogy gyakran nem is titkolt célja egy-egy fotójával, hogy azok minősége polgár pukkasztó legyen, de úgy tűnik, a 22 éves énekesnőnél bizony most telt be a pohár.

Bár Tóth Andi rendszeresen tesz fel bimbó villantós képeket magáról, melyek mintha csak véletlenül készültek volna el, ezek pedig remek táptalajt adnak a néha talán sértő hozzászólásoknak. Az énekesnő eddig próbálta figyelmen kívül hagyni a nem odaillő kommenteke,t de úgy tűnik, türelme dddig tartott. Mostani fotójával talán túllépett egy határt.

Fegyverrel a kezében üzent a kommentelőinek: