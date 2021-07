Ahogyan arról mi is beszámoltunk , pénteken elértük az 5,5 millió beoltottat Magyarországon, a kormány döntése alapján pedig szombat óta nem kell maszkot viselni. Ezzel óriási teher esett le a bolti eladók válláról is.

A bolti eladók nagyon örülnek, hogy eltörölték a maszkviselést, mert így már tényleg azzal foglalkozhatnak, amiért alkalmazzák őket, hogy kiszolgálják a vásárlókat.

"Amióta kötelezővé tették a maszkviselést és életbe léptették a vásárlók létszámának korlátozását, egy személyben voltam eladó, biztonsági őr, smasszer és végrehajtó. És hát szereztem néhány ellenséget a környéken, hiszen az üzlet érdekében is be kellett tartatnom a szabályokat, ami sok embernek nem tetszett" - mondta a Ripostnak egy fiatal lány, aki egy külvárosi dohányboltban dolgozik.

"Nem volt annyi hely az ajtón és a bolt falán, ami elég lett volna ahhoz, hogy minden kifogásra már jó előre reagáljak, hiszen találékony nép a magyar és ezernyi ötlettel próbálkoztak a vevőink, amikor be-beléptek maszk nélkül. Az elején még jókat derültem a dumákon, de hamar váltak kellemetlenné ezek a szituációk, sőt egyre gyakrabban emlegették édesanyámat nem illő kontextusban" - magyarázta.

Hosszú idő után szombaton végre egy hagyomány napot zárhatott a boltban.

"Ma végre egész nap kaptam levegőt és egyetlen vevő sem veszett össze velem a maszk miatt. És el sem fáradtam két óra alatt, sőt a tizenkét órás műszak is pikk-pakk elrepült. Jó volt végre mosolygós arcokat látni, de még a kedvetlen vevőknek is örültem, mert legalább felismertem a hangulatukat" - árulta el a dohányboltos, aki persze nem csodálkozott azon sem, hogy néhányan, a megszokás miatt, maszkban léptek be a boltba.

Ez is érdekelhet: A COVID-19 miatt súlyosan szennyezzük a Földet: napi 53 millió darab maszk kerül a kukába