A Bumeráng rajongóknak felcsillanhat a szeme, ugyanis újra együtt szólal meg az éterben Boros és Bochkor. A hazai rádiózás két nagyágyúja közel húsz évig dolgozott együtt, és bár kapcsolatuk nem volt felhőtlen, a legendás műsorvezetők mára félretették sérelmeiket,és pénteken kilenc év után újra együtt köszöntik majd a hallgatókat.

"Biztos, hogy ez egy érzelmi hullámvasút lesz. Nem csak a hallgatóknak, hanem nekünk is! Kilenc év után először most lesz az a pillanat, hogy újra egy stúdióban leszünk, ezt eddig nem sikerült sehol, semmilyen formában összehozni, úgyhogy ez nemcsak egy időutazás lesz, hanem ünnep is" – avatta be a Blikket az érzéseibe Bochkor Gábor.

Bochkorék egymásra találására az adott lehetőséget, hogy a Retró egyik reggeli műsorvezetője, Lovász László szabadsára ment, így minden nap más ül be Gábor mellé. Így ül össze ismét a legendás páros. Boros elárulta, milyen nehezen dolgozta fel, hogy nem az övé volt a vezető szerep, de ma már máshogy tekint a Bumerángos időszakra.

Néha irigy voltam, amit titkoltam. Irigykedtem, hogy minden díjat és elismerést azért kap Bochkor, mert ő az ügyeletes szépfiú. Persze, butaság volt ez a részemről, és ma már bánom is. Sokat változott a kapcsolatunk azóta, barátibb lett a viszonyunk, hisz mindketten „bölcsültünk" – fogalmazott a lapnak Boros, akinek néhány évvel ezelőtt műtötték a szívét.

"A rádiózás kicsit olyan, mint a narkó, az ember annak rendel alá mindent. Ma már azt is élvezem, hogy elmegyek bevásárolni, a kisboltban, ahová járok, már az ajtóban fogadnak az aktuális hírekkel. De látom azt is, amikor az autósok egyszerre nevetnek fel valamin és ez hihetetlen jó, nosztalgikus érzés"

-tette hozzá.