Egy-két hete derült ki, hogy Bochkor Gábor újra rádióműsort fog vezetni, egykori harcostársa, Boros Lajos pedig kendőzetlenül elmondta véleményét Bocsi munkájáról, és sok siker kívánt neki.

Most pedig újabb fordulatot vett az ügy, hiszen Lali király is vissza szeretne térni a régi, stand upos gyökereihez, ugyanis negyven évvel ezelőtt, ezzel a műfajjal kezdte a karrierjét, még ha akkor nem is ez volt a neve. A rádiós ráadásul meghökkentő kijelentést tett: már nem zárkózna el attól sem, hogy újra együtt dolgozzon Bochkorral.

Hat év "éppen hogy élés" kompromisszumképesebbé teszi az embert, és képes akkor is elfogadni a zsíros kenyeret, ha a zsír nem olyan jó már

nyilatkozta a Blikknek rejtélyesen.