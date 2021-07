A TV2 sikersorozatába minden néző azonnal beleszeretett. Amikor véget értek az epizódok nem csak a rajongók keseredtek el, hanem maguk a színészek is, hiszen óriási élmény volt számukra az együtt töltött idő a forgatások ideje alatt. Mégis folytatódik a történet, ami amellett, hogy romantikus bonyodalmakat tartogat egy új szereplő is érkezik.

A Doktor Balaton, szinte az első részektől elnyerte a nézők szeretetét. Egy időre ugyan búcsút kellett vennünk a szereplőktől, de aggodalomra semmi ok, hiszen a tegnap este új részekkel folytatódott a sorozat, amiben a gyönyörű színésznő Ladinek Judit is érdekes szerepet kapott.

Judit, a nagyszájú Erika karakterét alakítja, akit a színésznő elmondása szerint éppen azért szeret, mert egyáltalán nem olyan, mint ő.

„Nagyon boldog vagyok, és szerencsésnek érzem magam, hogy gondoltak rám az alkotók, több szerepre is behívtak, de hamar egyértelművé vált, hogy Erika karaktere lesz az enyém. Róla azt kell tudni, hogy nagyon nem olyan, mint én, de éppen ezt szeretem benne. Erika egy vicces, szexi, bátor, és vagány, szókimondó csaj. Egy buta szőke nőnek tűnik, de megvan a magához való esze, a legjobban azzal tudom jellemezni, ha azt, mondom, hogy ő egy szexin szemtelen nő." –mesélte Judit aki, az elmúlt hónapokban nem csak színésznőként hanem Youtuberként is látható, hiszen elindította saját csatornáját, aminek az Ízig-vérig nő címet adta.

Judit harminc éve dolgozik a Madách színházban, a színpad szinte a lételeme, ám a hátunk mögött lévő pandémiás időszak miatt neki is búcsút kellett mondania a színháztól. Ezért úgy döntött, hogy egy saját Youtube csatornát indít, ahol női praktikákat oszt meg a követőivel.

„Szerintem nincs olyan téma, ami nem érinti a nőket. Nekünk nőknek, valamilyen szinten de mindenhez közünk van, azért úgy gondoltam, hogy előadások híján ezzel foglalom el magam. Sokat gondolkodtam, hogy mi legyen a címe, de egyik nap írt nekem az egyik általános iskolai barátnőm és azt mondta: „Judit te ugyanolyan ízig-vérig nő vagy, mint az anyukád volt. Ha látna, most nagyon büszke lenne rád." Így lett ez a műsorom neve, amit szerencsére nagyon szeretnek a nézők, és egyre többen követik.A színésznő valóban kicsattanó formában van, szinte hihetetlen, hogy már az ötödik X-en is túl van. Bevallja, hogy ő maga sem érzi magát ennyinek és kimondottan jól érzi magát a bőrében.

„Számomra egyáltalán nem tragikus az idő múlása, nem érzem magam ötven évesnek. Természetesen nekem is vannak nehezebb napjaim, de hiszek abban, hogy ha valaki karbantartja magát testileg és lelkileg is, derűs és pozitív, akkor sokkal tovább fiatal marad. Semmiben nem szabad a rosszat látni, mindenben észre kell venni az élet apró szépségét, és örömeit." – mondta a színésznő, aki nem csak a szakmájában sikeres, hanem a magánéletében is. Hamarosan egy közös darabbal állnak a közönség elé.

„El sem tudom mondani, hogy mennyire boldoggá tesz, hogy újra játszhatok. Több mint ötven előadás után ismét színpadra kerül a Bepasiztunk című előadás, ami három elvált nőci történetét mesélni el. Solti Ádámmal lesz egy duett estem, de közben a párommal, Molnár Lászlóval készülünk egy közös Broadway produkcióval, ez lesz a Dr. Szöszi. Bízunk benne, hogy januárban már sikerül bemutatni is." – Tette hozzá Judit, akit ma este a Doktor Balaton című sorozat Erikájaként láthatunk.