Szabó Zsófi nagyon sok időt tölt mostanában testmozgással. Ráadásul úgy tűnik, szívesen vesz részt különböző sporteseményeken is. A napokban a Gyulai István Memoriálról tett közzé képet.

Szabó Zsófi élete legjobb formájában van, rengeteg motiváció dolgozik benne, ráadásul sok pozitív visszajelzést is kap. Zsófi sok sportágat kipróbált, napjainkban a futás a kedvenc mozgásformája. De nemrég történt bokasérülése alatt sem tétlenkedett, úszással és kerékpározással tartotta formában magát. A sok edzésnek meg is van az eredménye kockahasát már követői is megcsodálhatták.

A napokban rendezték a világ idei legszínvonalasabb atlétikaversenyét. A világ legerősebb atlétái jöttek a Gyulai István Memorialra. Az eseményen Zsófi is részt vett és az Instagram oldalán, a következő sorokat posztolta: "Hatalmas élmény volt élőben szurkolni a világ legjobb atlétáinak! Motivációból nincs hiány!"