Bár Borbás Marcsi vezeti a saját vállalkozását és tévéműsort is gyárt, hátrahagyta a városi élet zaját, és vidékre költözött.

A koronavírus-járvány kezdetén Borbás Marcsi és férje feladták eddigi életüket, és az Őrségbe költöztek, abba a házba, amit 18 évvel ezelőtt vettek. – írja a BEST magazin.

Az egykori műsorvezető úgy érzi, itt megtalálta azt a békét és nyugalmat, amit mindig is keresett, és megoldotta, hogy innen tudjon dolgozni.

„A férjem ír, a tölgyfa és almafa alatt van egy-egy asztala és egy pad, ott dolgozik. Most már engem is ideköt a munkám" - meséli Borbás Marcsi, aki azt is elárulta, sikerült majdnem teljesen beilleszkedniük:

Talán egy kicsit még gyüttmentek vagyunk, de akik körülöttünk élnek Szalafőn, azok azért fogadtak el, mert látják, hogy ugyanúgy dolgozom, mint ők, hajnaltól késő estig. Olyan messzinek tűnik, amikor még beszélgetős műsorokat vagy vetélkedőt vezettem, mintha nem is én lettem volna. Szerintem mindenki így van az életével, ha visszatekint 15-20 évvel korábbra, akkor egy másik embert lát.

