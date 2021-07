A sereghernyó életének ebben a fázisában annyira veszélyes, hogy önálló nevet kapott. A helyzet kétségbeejti a gazdákat, és már Európát és Kínát is veszélyezteti.

A főleg Kanadában és a Sziklás-hegységtől keletre kiterjedő nagy síkságokon őshonos hernyó időről időre óriási tömegben jelentkezik, és közel-távol az egész fűtermést letarolja.

A hernyók a szelek szárnyán érkeznek, és rövidke életük során egyenként 2-3000 petét képesek lerakni. Alapvető táplálékuk a gabonafélék: a búza, a zab és az árpa, de szeretik a kukoricát is. Egy, a Niagara vidékén élő farmer azt mesélte, hogyévente több ezer szénabálára van szüksége az állatainak etetésére, és a szénát saját kaszálóiról gyűjti be folyamatosan. Amikor megjelentek a sereghernyók, mindent letaroltak: egy fűszálon akár 10-12 hernyó is volt.

Ezek a zabálógépek egy roszabb évben annyi kárt okoznak, mint a Katrina hurrikán, 2012 őszén egy sereghernyó-fertőzés futótűzként terjedt el Montana, Tennessee és Kentucky államokban, és ezen a területen szó szerint letarolta a mezőgazdaságot.

A hernyóinvázió 2016-ban érte el Afrikát, 2018-ban Indiát, 2019-ben Kínát, 2020-ban megjelent Ausztráliában is, most pedig attól tartanak, hamarosan meghódítja Európát is, ha ugyanis lárvája és bábja nem fagy el a kontinentális teleken, és folytatódik a felmelegedés, mi sem ússzuk meg -írja a reblog.