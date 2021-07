Heidi Klum családjában népszerű a pucérkodás, vagy azt is mondhatnánk, hogy bojkottálják a ruhák viselését. Nemrég tinilánya is nekivetkőzött, de most ismét az édesanyja irányította magára a figyelmet alulöltözöttségével. Ebben a forróságban nem csoda, hogy képtelen elvisleni magán bármit a modell, a követői pedig egyáltalán nem panaszkodnak azért, hogy pucéran töltött pillanatait nemcsak megörökíti, de meg is osztja Instagram-oldalán.

Korábban meztelen mellekkel mártózott meg a tengerben a modell.