Az egykori szépségkirálynő márciusban jelentette be, hogy két kisfia után ismét babát vár, azóta pedig kiderült, hogy ismét fiú érkezik a családjukba. Polgár Kriszta most őszintén mesélt várandósságáról.

"Tudom/remélem, hogy még messze a vége. De nekem ez már egy hatalmas megnyugvás, hogy itt tartunk. Sokszor meséltem már nektek arról, hogy a terhességeim mennyi nehézséget tartogattak, ez most sincs másként, mindig van min izgulni, de a lényeg, hogy minden rendben. Cserébe mindig szupergyors és zökkenőmentesek a szüléseim, így most is ebben reménykedem kopp-kopp.

Azt mondják, minden terhesség más. Nekem eddig elég hasonlóan teltek sőt azért voltam meggyőződve arról, hogy ismét kisfiút várunk, mert az első trimeszter pontosan úgy telt ahogy a fiúkkal. A kilók repkednek, ilyenkor mindig úgy érzi az ember, hogy sehol nem áll meg, edzeni sem edzhetek már hónapok óta. "- írta Polgár Kriszta.