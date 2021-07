Kornél volt az, aki korábban segített Évin, amikor annak szüksége volt rá. A férfi sok évvel ezelőtt megszöktette Évit Zoltántól, a zöldégestől, aki egy bedeszkázott ablakú házban tartotta fogva a lányt. Most pedig Évi tíz év után szinte a semmiből bukkant fel és ismét felvette a kapcsolatot Kornéllal - írja a Blikk Rúzs.

"Elmesélte, hogy átköltöztették egy másik szociális intézménybe. Ennek nagyon örült, mert itt megígérték neki, hogy hamarosan kijárhat dolgozni. Végre itt lehetett saját telefonja is. Évi teljesen fel volt dobva, hiszen elvégzett egy számítógépes tanfolyamot is. Boldogan vetette bele magát a Facebook világába, és egyből megkereste azokat a barátait, akikre úgy gondolta, hogy számíthat. Abszolút tiszta fejjel emlékezett mindenre logikusan építette fel a mondatait semmiféle nyoma nem volt annak, hogy beteg lenne. Panaszkodott, hogy nagyon unatkozik, így jobb híján állandóan filmeket néz. Annak viszont örült, hogy ebből az intézményből kijárhat a faluba. Aztán néhány nap múlva telefonon is felhívott. Kérte, hogy látogassam meg, és vigyek neki csomagot, mert egyedül az anyukája látogatja, de ő is csak havonta egyszer. Éppen javában tombolt a pandémia, így mondtam neki, hogy ez egyelőre nem lehetséges. Aztán ahogy jött, úgy egyik pillanatról a másikra eltűnt. Többé nem válaszolt a Facebook-üzenetekre, és a telefonja hívásakor azt mondják, hogy a hívott számon előfizető nem kapcsolható. Rossz érzésem lett, és végig attól tartottam, hogy esetleg őt is megtámadta a vírus. Most, hogy végre vége lett a járványnak, örömmel készültem, hogy végre meglátogathatom Évit, és utána járhatok, hogy mi történt vele" – mesélte Kornél.

A rendszeres látogatási idővel rendelkező intézetben azonban közölték Kornéllal, hogy Párkányi Évit nem látogathatja senki.

Párkányi Évit tizenegy éve engedték ki a pszichitriáról a jó állapota miatt. Otthon azonban nem szedte a szükséges gyógyszereit, így hamar visszakerült az intézetbe. A gyámságot senki sem vállalta a családból, így a lánynak minimálisak az esélyei arra, hogy valaha is kikerüljön onnan.