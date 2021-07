Heather James, a Mogul Matchmakers társkereső ügynökség numerológusa szerint Harry és Meghan nagyon összeillenek, sőt, a hölgy szerint közös előző életeik is vannak. Ennek köszönhetően remek párost alkotnak az üzleti életben is - írja a The Sun.

Azt jósolom, hogy három év múlva lesz egy harmadik gyermekük is - a számok legalábbis is ezt mondják"

- nyilatkozta Heather James, aki azt is hozzátette, hogy bár a herceg és hercegné jó párost alkotnak, azért az ő kapcsolatuk sem felhőtlen.

Meghan sorsszáma a négyes, ami azt jelenti, hogy érzékeny és nagyon a szívére veszi a dolgokat. A nevébe kódolva van a hírnév, sztárnak született. Merev a szabályokkal, néha hiányzik belőle a tolerancia, földhözragadt, ugyanakkor nagyszerű anyuka.

Harry száma az egyes, vagyis kiváló vezetői képességekkel rendelkezik. Ambiciózus, független és szervezett is. A kapcsolatuk titka az, hogy meg kell hallgatniuk egymást ahhoz, hogy működjenek a dolgok. Harry-nek csodálatra van szüksége, de a jó hír az, hogy Meghan négyesként az a típus, aki szeret adni a másiknak - tehát ez a dinamika működik.

Ha érdeklődsz a hercegi pár iránt, ezeket a cikkeket is olvasd el: