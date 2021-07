Meghan Markle már többen azt állították, hogy egyáltalán nem olyan kedves, mint amilyennek kinéz, Vilmos herceg sem nézte jó szemmel, ahogyan az alkalmazottakkal bánik.

A házaspár jelenlegi személyzeti vezetője, Catherine St-Laurent úgy döntött, hogy ő is elmondja a tapasztalatait a közös munkáról.

Chaterine az Archwell alapításában segített a párnak 2020 elején, ő volt a személyzeti főnök.

"Hihetetlenül tehetséges és kreatív vezetők. Hálás vagyok, hogy lehetőségem adódott erre, hogy részese lehettem az egésznek. Az idő, amit velük töltöttem, hihetetlenül kielégítő volt" - mondta Chaterine.

Továbbá azt is hozzátette, hogy szerinte Harry és Meghan potenciális vezetőkké nőhetik ki magukat, és alig várja, hogy ennek ő is a részese lehessen. Catherine eddig az egyetlen, aki azt állítja, hogy a hercegi párral kiegyensúlyozott a közös munka, ugyanis korábban a palota több alkalmazottja is azzal vádolta a színésznőt, hogy zaklatta őket - írja a The Cut.