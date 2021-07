Ugyan Gábor Zsazsa unokatestvérének unokája, Marcell meg sem lett hívva a temetésre, mégis olyan információkat árult el a Blikknek, amit eddig senki sem tudott.

Nem lettem meghívva, de nem is kívántam így részt venni rajta. Édesapámat Frederic ugyan meghívta, de ő se ment el, pedig többször is találkoztak már és személyesen hívta telefonon." – árulta el Gábor Marcell, aki azt is elmondta, hogy a díva nem kapta meg az utolsó kívánságát.

"Ő az édesapja mellett szeretett volna nyugodni a Kozma utcai izraelita temetőben. A zsidó temetéseknek szigorú szabályai vannak, már az is furcsa, hogy ilyen sokáig nem helyezték végső nyugalomra a hamvait" – mondta Marcell.