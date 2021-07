Bódi Csabi csak segítséggel tud eljutni a koncerthelyszínekre, és ez a közeljövőben valószínűleg nem is változik.

"Amíg a rendőrség nem zárja le az ügyet, sajnos tehetetlen vagyok. Miután a határozat már a kezemben lesz, az első utam a biztosítóhoz fog vezetni. Utána akár hetekbe is telhet, mire egyáltalán pénzt látok a totálkáros autómból. Most rendkívül nehéz a helyzetem, mert kocsi nélkül nem tudnék a fellépésekre eljutni. Egyelőre segítségre szorulok, pedig nem szeretek és nem is szoktam szívességet kérni. Családon belül próbáljuk megoldani ezt a nehéz helyzetet, az esetek többségében a feleségem autójával közlekedem. Ő viszi a háztartást, bevásárol, és a gyerekeket is hozza-viszi, ezért sajnos hét közben nem tudunk osztozni rajta, ilyenkor anyukám, apukám vagy az öcsém áll a segítségemre" - mondta a Borsnak Bócsi Csabi.