Ahogy arról mi is beszámoltunk, Palik Lászlóval való szakítása után Szulák Andrea exével jött össze Marsi Anikó. Szulák Andrea sem hagyta szó nélkül a híreket, közösségi oldalán röviden, de velősen reagált. Most pedig Gábor is megszólalt, visszaüzent egykori feleségének.