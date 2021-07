Magyarországon számtalan csodás úti cél várja azokat, akik ki szeretnének szakadni a város zajából, a telefon, tablet, tévé képernyője helyett pedig inkább valami érdekes helyszínen töletnék szabadidejüket.Mór és környéke például több olyan látnivalóval is dicsekedhet, amelyeket érdemes felkeresnünk.

Mór

Már maga Mór is megér egy misét, természetesen a szólás értelmében - persze nem arra gondolunk, hogy a vasárnapi istentisztelet miatt látogassuk meg a várost - bár igaz, ami igaz, templomból is akad legalább három a településen, így aki szeret Isten házában időzni, annak ez is jó program lehet.

Mór azonban nem a templomok miatt forog közszájon mostanában, hanem sokkal inkább azért, mert Mór az „ezerjó" városa!

Mi is az az ezerjó? Nos, az ezerjó egy szőlőfajta, amelyből nevezetes bort készítenek, amely méltán igazi hungarikum. Ebből pedig egyenesen következik, hogy a településen egymást érik a borászatok és a borospincék, így minden adott egy remek bortúrához. Érdemes előre érdeklődni és időpontot foglalni, mert egyes borászatok tárlatvezetést is tartanak, s miközben megkóstoljuk a finom borokat, megnézhetjük azt is, miképp és hol készült az italunk.



Kastélyok

Ha nem csigázott volna fel bennünket a borozás lehetősége, akkor sokkal romantikusabb dolgokat is tehetünk errefelé, például megnézhetjük a Láncos-kastélyt (Luzsénszky-kastély) vagy a Lamberg-kastélyt. Előbbi Mór főterén található és nevét a jellegzetes lánckerítésről kapta. Jelenleg a móri polgármesteri hivatalnak ad otthont a XVIII. század végén készült, sátortetős épület, amelyben egykor a Luzsénszky család bálozott.

A Lamberg-kastély története pedig igazán kalandos: az épület terveit Fellner Jakab készítette, a kivitelezés pedig 1762 és 1766 között folyt - megnehezítve egy romboló földrengéssel. Miután a kastély elkészült, nyári rezidenciának, illetve vadászkastélynak használta a Lamberg-család. A XIX. század elején azonban ismét földrengés pusztított a környéken, amely után jelentősen átépítették a kastélyt, ám ez csak az első volt a tragédiák sorában. 1848-ban ugyanis a kastély akkori tulajdonosát Pesten kivégezte a tömeg. Ezt követően a Szécsen-családé lett a birtok, akiket szintén utolért a szerencsétlenség: 1945-ben a bevonuló szovjetek végeztek az épület urával és úrnőjével, majd kifosztották a rezidenciát.

Később szociális bérlakásokat alakítottak ki a kastélyban, de működött idősek otthonaként és óvodaként is. A '70-es években végül felújították, és művelődési ház, valamint könyvtár kapott helyet a falai között. A kastély ma a Lamberg-kastély Kulturális Központnak ad otthont, ahol betekintést nyerhetünk a régi időkbe. A kastély működtetői napjainkban gyakran rendeznek ezen a csodálatos helyszínen különféle kiállításokat és tárlatokat.



Magyarországon egyébként számos pompás kastély és vár épült, amelyeket érdemes meglátogatni.



A földből kitörő metrókocsi

Aki a klasszikus látnivalók mellett egyéb érdekességre is vágyik, az pedig nézze meg a Mórtól nagyjából tizenöt percnyi autózásra található csákberényi metrókocsit, amely szürreális módon tör a felszínre. Azt, hogy az orosz vagont ki vitte oda és milyen céllal, sokáig rejtély övezte. Mint később kiderült, ez nem egy véletlenszerűen otthagyott jármű, hanem egy képzőművészeti alkotás, amelyet Zsemlye Ildikó Munkácsy Mihály-díjas szobrász, éremművész készített. A nyugat felé felszínre törő orosz metrókocsinak pedig komoly üzenete van: 40 év után a sötétségből a fényre, a felszínre tör a kocsi. Aki Mór környékén jár, mindenképpen vessen rá egy pillantást, mert nagyon érdekes látvány és egyben remek fotótéma is.

Gánti bauxitbánya

És ha már fotótéma és Mór, akkor semmiképpen se hagyjuk ki a gánti bauxitbányát sem, amely körülbelül huszonöt percnyi autózásra található a várostól. Felmerülhet a kérdés: De mégis mit nézzünk egy bányában? A válasz: Mindent!Mert ez bizony egy különleges, holdbéli táj. Vagy inkább marsbéli, ahol minden vöröses színben pompázik...

A hivatalosan Bauxitföldtani Park névre hallgató látványosság nem csupán remek háttér néhány fantasztikus képhez, de egyben egy, a park területén kialakított tanösvény is megtalálható itt, amelyen végigsétálva sok-sok érdekes információval lehetünk gazdagabbak. Sőt, ha nagyon érdekel minket a bányászat, akkor beleshetünk egy mesterségesen kialakított tárnába is, ahol régi fényképek, szerszámok és egyéb eszközök tanúskodnak az itt dolgozók munkájáról, életéről.