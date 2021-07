Az énekes öccsének, Gyéminek hamarosan kisfia születik. A család már hosszú évek óta fohászkodik egy fiú unokáért. A baba ráadásul éppen abban a hónapban születik majd, amikor Nagy Grófót elvesztették.

"Egyik szemünk sír, a másik nevet. Édesapánk elvesztése mindannyiunknak fáj, most mégis boldogság van a szívünkben, mert az öcsémnek, Gyéminek fia születik. Én hiszek abban, hogy édesapánknak része volt ebben, ő is kérte odafent a jó Istent, hogy teljesüljön Gyémi vágya. A feleségével hosszú évek óta szerettek volna fiút, két lányuk után végre sikerült. Édesapám decemberben ment el és a baba decemberben születik majd, ez is érdekes dolog. Érzem, fentről figyel most is minket és biztos vagyok benne, hogy nagyon boldog" - mondta a Blikknek Kis Gófo.

A zenész édesapja, Nagy Grófo tavaly decemberben hunyt el koronavírus-fertőzésben. Gyémi kisfia a 12. unokája lenne.